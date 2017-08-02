В КР 11 кандидатов в президенты привлекались к уголовной ответственности

11 человек из числа подавших заявления на регистрацию кандидатом в президенты привлекались к уголовной ответственности, 7 из них были осуждены. Об этом на пресс-конференции 1 августа сообщила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, некоторые из оппонентов имеют несколько судимостей. 1 кандидат дважды судим за мошенничество, но судимость погашена.

«Картина очень, я бы сказала, безответственная, наверное, со стороны кандидатов. У нас либеральное законодательство, которое отвечает международным стандартам, где человек со снятой или погашенной судимость имеет право участвовать в выборах в качестве кандидата. Но, возможно, как и на Западе у нас стоит этап становления «моральных регуляторов». Но ЦИК будет действовать на основе закона», – заключила Нуржан Шайлдабекова.

По словам Шайлдабековой, среди желающих баллотироваться в президенты 7 женщин, 52 мужчин. 8 человек работают на госслужбе, в коммерческих организациях – 7, в НКО – 29. Временно не работают 9 человек, 6 – пенсионеры.

Центризбирком Кыргызстана завершил прием документов на регистрацию кандидатов на пост президента. О намерении баллотироваться заявили 59 человек.