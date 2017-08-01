В Москве задержан корреспондент «Новой газеты» Али Феруз
В Москве задержан журналист «Новой газеты» Али Феруз. По данным «Медиазоны», его остановили рядом с редакцией издания якобы для выяснения личности, после чего доставили в отделение полиции.
В начале июня стало известно, что российские власти отказали в предоставлении временного убежища Ферузу (настоящее имя Худоберди Нурматов), который является гражданином Узбекистана.
В 2012 году у Али Феруза украли паспорт. Вернуться на родину, чтобы восстановить документы, он не может. По словам Нурматова, в Узбекистане ему могут предъявить обвинение в сотрудничестве с террористическими организациями.
Выбор редакции
Последние новости
Самое читаемое
-
Самое читаемое
-
Самое обсуждаемое