В Таджикистане судят мужчину, доведшего супругу до суицида из-за ее «невинности»

В Восейском районе арестован Зафар Пиров, муж 18-летней Раджабби Хуршед, которая покончила собой вскоре после свадьбы. Об этом «Озоди» (Таджикская редакция Радио Свобода) сообщили 31 июля в районном суде. Сообщается, что горе-муж был взят под стражу в конце прошлой недели.

Ранее прокуратура Восейского района сообщила, что направила в суд дело Зафара Пирова, который обвиняется в доведении до самоубийства своей жены. Данная статья УК Таджикистана предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Зафар Пиров 7 июля заявлял, что не признает себя виновным и уповает на справедливый суд. «В прокуратуре потребовали, чтобы я говорил только правду. Я им сказал, что моя жена дала официальное согласие на то, чтобы я женился во второй раз. В той записке она также призналась, что не была девственницей до свадьбы. И когда я сказал, что отвезу ее в дом родителей, она выпила уксусную кислоту и скончалась в больнице», – рассказал он.

Он признался, что после самоубийства жены он чувствует угрызение совести. «Я не хотел ее смерти. Но я желал, чтобы ее родители вернули 13 тысяч сомони, потраченные мною на свадьбу».