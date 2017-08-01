«Кавказ.Реалии»: власти Чечни пытаются помешать эвакуации геев

В Чечне правоохранительные органы объявили нескольких геев в розыск по обвинению в сотрудничестве с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России). Как сообщило интернет-издание «Кавказ.Реалии» (проект Радио Свобода), это было сделано для того, чтобы помешать правозащитникам эвакуировать гомосексуалов из республики.

«Кавказ.Реалии» отмечает, что чеченские власти также оказывают давление на родственников уже покинувших республику геев. По словам собеседников издания в правозащитных организациях, от родителей гомосексуалов требуют писать заявления, что их дети якобы уехали в Сирию. Таким образом руководство Чечни пытается удержать на территории республики оставшихся геев, поскольку после подобных заявление членов их семей «начинают дергать кадыровцы».

Ранее страны Запада и международные правозащитные организации призвали расследовать информацию о массовых задержаниях, пытках и убийствах геев в Чечне. Накануне «Российская ЛГБТ-Сеть» совместно с «Новой газетой» опубликовала доклад о ситуации с преследованиями гомосексуалов в республике. Из него, в частности, следует, что только с начала марта 2017 года за помощью в «ЛГБТ-Сеть» обратились 130 жителей Чечни.