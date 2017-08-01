Премьер-министр Узбекистана посетил экзамен ТГЮУ и дал совет абитуриенту, попавшемуся со шпаргалкой (видео)

Премьер-министр Узбекистан Абдулла Арипов сегодня, 1 августа посетил павильоны «Узэкспоцентра», на территории которых впервые проходят вступительные тестовые испытания Ташкентского государственного юридического университета.

Как сообщает новостной сайт Gazeta.uz, главу правительства сопровождали хоким Ташкента Рахмонбек Усманов, ректор ТГЮУ Есемурат Каньязов и представители других министерств и ведомств.

Премьер-министр осмотрел три павильона и ознакомился с новым процессом сдачи тестов, который заключается в создании для всех абитуриентов единых условий и обеспечении равного уровня наблюдения за процессом. В павильонах установлены 75 камер видеонаблюдения, которые позволяют транслировать экзаменационный процесс в прямом эфире.

Как сообщает Gazeta.uz, Абдулла Арипов стал свидетелем попытки одного из абитуриентов нарушить правила сдачи тестов с помощью самодельного устройства, позволяющего принимать звонки через прозрачный микронаушник. Изучив механизм, премьер пошутил: «Зачем тебе юридический? Надо было в связь идти».

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