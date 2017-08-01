В Кыргызстане уже 59 кандидатов в президенты

По данным на 31 июля, о своем намерении участвовать в выборах главы государства заявили 53 человека.

Как сообщает «Азаттык» (Кыргызская редакция Радио Свобода) со ссылкой на ЦИК КР, от политических партий выдвинуты 11 человек. Самовыдвиженцами представлены 48 человек. Среди самовыдвиженцев и находящиеся по арестом лидер оппозиционной партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев и экс-депутат парламента Садыр Жапаров.

Выборы президента в Кыргызстане пройдут 15 октября. 31 июля – последний день приема заявок для регистрации кандидатов.

Окончательный список кандидатов в президенты ЦИК обнародует 10 сентября.