США ввели финансовые санкции в отношении президента Венесуэлы

Соединенные Штаты ввели финансовые санкции в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, назвав его «диктатором, который угрожает демократии своей страны». Объявление, сделанное Вашингтоном 31 июля, произошло через день после голосования в Венесуэле за новый орган по выработке Конституции, который, по мнению критиков, направлен на обход контролируемой оппозицией Национальной ассамблеи.

Санкции, объявленные министерством финансов США, замораживают любые активы Мадуро, которые подпадают под юрисдикцию США, и запрещают американским частным лицам вести с ним бизнес. «Вчерашние незаконные выборы подтверждают, что Мадуро – диктатор, который игнорирует волю венесуэльского народа», – говорится в заявлении министра финансов США Стивена Мнучина.

Голосование 30 июля было омрачено насилием, массовыми протестами. В результате по меньшей мере 10 человек были убиты.

Европейский союз выразил озабоченность по поводу будущего демократии в Венесуэле и после голосования за новое учредительное собрание, которое, по словам Мадуро, откроет «новую эру битвы» в пострадавшей от падения цен на нефть, экономически подорванной южноамериканской стране.