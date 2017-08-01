НАК «Узбекистон хаво йуллари» вводит дополнительные рейсы в Новосибирск

Национальная акционерная компания «Узбекистон хаво йуллари» вводит третью частоту по направлению Ташкент – Новосибирск –Ташкент.

По данным пресс-службы авиакомпании, дополнительные рейсы вводятся в целях увеличения пассажирского потока в направлении Ташкент –Новосибирск –Ташкент.

Дополнительные рейсы будут выполняться с 7 по 28 октября 2017 года по субботам.