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НАК «Узбекистон хаво йуллари» вводит дополнительные рейсы в Новосибирск

Самолеты Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари».

Национальная акционерная компания «Узбекистон хаво йуллари» вводит третью частоту по направлению Ташкент – Новосибирск –Ташкент.

По данным пресс-службы авиакомпании, дополнительные рейсы вводятся в целях увеличения пассажирского потока в направлении Ташкент –Новосибирск –Ташкент.

Дополнительные рейсы будут выполняться с 7 по 28 октября 2017 года по субботам.

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