Астана направила ноту протеста Египту «по ситуации со студентами»

В ситуации с задержанием шести казахстанских студентов в Египте к этому моменту изменений нет, сообщил журналистам в Астане пресс-секретарь МИД Казахстана Ануар Жайнаков. Он сообщил, что Египет все ещё не предоставил Казахстану информацию о причинах и обстоятельствах задержания. В связи с этим МИД Казахстана направил ноту протеста в МИД Египта и вручил аналогичную ноту временному поверенному в делах Египта в Казахстане, сказал Жайнаков журналистам сегодня в кулуарах заседания правительства.

По его словам, переговоры с руководством министерства иностранных дел и представителями правоохранительных органов Египта «не дали результатов», однако казахстанская сторона продолжает настаивать на разъяснении обстоятельств задержания казахстанских граждан и предоставлении доступа к задержанным.

«С момента пропажи шестерых граждан Казахстана в Каире прошло уже 12 дней. По имеющимся у нас достоверным сведениям, в ночь на 20 июля они были задержаны сотрудниками спецслужб Египта. Но до сих пор мы не получили от египетской стороны официального уведомления об обстоятельствах задержания, причинах задержания и местонахождении наших граждан», – сказал Жайнаков.

О задержании сотрудниками органов безопасности Египта шести казахстанских студентов стало известно 25 июля. Двое из них прибыли 11 июля в Каир для прохождения языковых курсов и проживали с другими в одной квартире. 20 июля они перестали выходить на связь с родственниками.