Американским дипломатам досрочно закрыли доступ к даче в Москве

Американских дипломатов в России уже два дня не пускают в посольскую дачу в Серебряном Бору, несмотря на то что официальный запрет на ее посещение начнет действовать 1 августа. Пресс-секретарь посольства США в России Мария Олсон сообщила «Интерфаксу», что дипломаты не могут попасть на дачу, чтобы забрать оставшиеся там вещи.

Ранее Кремль потребовал от США до 1 сентября сократить число сотрудников американской дипломатической миссии в России до 455 человек. Дипломатам Соединенных Штатов с 1 августа также запретили пользоваться дачей в Серебряном Бору и складом в Москве. Такие меры были приняты в ответ на усиление санкций в отношении России.

В Государственном департаменте США заявили, что решение Кремля «ничем не обосновано».