Узбекистан решил сдавать в аренду древние мечети в Самарканде

Государственный комитет Узбекистана по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции бесплатно предоставит частным инвесторам неиспользуемые объекты материального культурного наследия для предпринимательской деятельности. Об этом интернет-изданию Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе самаркандского филиала ведомства.

В частности, в пользование можно будет получить следующие объекты: Мечеть Янги Хайробод, комплекс Шайх-ул-Ислом, комплекс Ёмини, мечеть «Кўк масжид», мечеть «Ургути» и мечеть «Махмуди Хоразми».

В представительстве Госкомконкуренции уточнили, что объекты предоставляются в аренду сроком на 5 лет при условии, что инвестор за свой счет проводит реконструкцию объекта.

«Предприниматель представляет свой план реконструкции данных объектов. Региональный комитет по Культурному наследию должен рассмотреть и одобрить. После чего заключается договор с Госкомконкуренцией максимум на 5 лет. Арендная плата взимается за счет расходов на реконструкцию. После реконструкции предприниматель имеет право пользоваться в коммерческих целях. Продавить входные билеты, сувенирные изделия и тому подобное», – пояснил специалист Госкомконкуренции по Самаркандаской области Бекзод Пайшанов.



Он добавил, что иногда комитет по культурному наследию предлагает свой проект реконструкции, по которому потенциальный арендатор и должен восстановить объект.

Сообщается, что такая мера реализуется согласно постановлению Кабинета Министров №450, «О мерах по ускоренному развитию туристского потенциала города Самарканда и Самаркандской области на 2017-2019 годы».