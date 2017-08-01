Казахстан и Россия упрощают контроль транзитных поездов

Россия ратифицировала поправки к соглашению с Казахстаном, согласно которым пассажиры поездов смогут проезжать транзитом по территории соседней страны и обратно без прохождения пограничного контроля, сообщили сегодня российские СМИ.

Согласно поправкам к межправительственному соглашению о правовом регулировании деятельности предприятий железнодорожного транспорта, пропуск через государственную границу поездов, следующих транзитом с территории Казахстана через территорию России назначением в Казахстан без остановки на территории России, осуществляется «без проведения контрольных процедур, в том числе без осуществления пограничного контроля».

Аналогичный порядок, согласно принятым поправкам, распространяется и на поезда, следующие транзитом с территории России через территорию Казахстана назначением в Россию без остановки на территории Казахстана. При этом, согласно протоколу, при остановке пассажирского или грузового поезда, следующего транзитом, пограничный контроль осуществляются «лишь в отношении входящих и выходящих лиц».

Федеральный закон от 29 июля 2017 года «О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительством России и правительством Казахстана об особенностях правового регулирования деятельности предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта от 18 октября 1996 года» опубликован на сайте правовой информации.

Протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об особенностях правового регулирования деятельности предприятий железнодорожного транспорта ратифицирован Казахстаном 13 июня 2017 года.

Протокол вступает в силу с даты обмена ратификационными грамотами.