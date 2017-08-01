Петербургский метрополитен признал, что досматривать всех пассажиров при входе на станцию – неудачная идея

Руководство ГУП «Петербургский метрополитен» направило официальные письмаминистру транспорта РФ Максиму Соколову и губернатору Георгию Полтавченко. В них оно заявило, что опыт с поголовным досмотром пассажиров на входе на станции оказался неудачным и попросило пересмотреть нормативную базу, которая касается проверок безопасности в метро.

Эксперимент с поголовным досмотром пассажиров был проведен 23–25 июля, после терактов в петербургском метро и проверки Ространснадзора, которая за этим последовала. Ространснадзор тогда заявил, что выявил в петербургском метро «ряд нарушений в системе безопасности» и оштрафовал его руководство по статье 11.15.1 КоАП на 50 тысяч рублей. Ведомство также потребовало, чтобы меры досмотра в метро Петербурга были ужесточены в соответствии с нормативными актами ведомства. А они подразумевают, что охрана должна досматривать при входе в метро всех подозрительных пассажиров и их багаж, как это делается в аэропортах и на вокзалах.

В ответ руководство метро объявило эксперимент по дословному соблюдению правил, которые от них требовали чиновники. Охрана в течение нескольких дней досматривала всех пассажиров, на кого среагировали рамки металлодетекторов при входе на станциях «Спасская», «Звенигородская», «Крестовский остров» и «Электросила».

Эксперимент вызвал большие очереди при входе на станции и бурю возмущения в соцсетях. Пассажиры особенно жаловались на то, что рамки металлодетекторов были настроены на максимальную чувствительность и реагировали на монеты и ключи в карманах, то есть почти на каждого пассажира.

«Как показала неделя, весь город видел, насколько непродумана в настоящий момент нормативная база. Поэтому начальник метрополитена написал официальные письма в адрес с предложением пересмотреть нормативную базу и внести в нее изменения», – пояснили по итогам эксперимента представители петербургского метрополитена.

Одновременно метрополитен попытался оспорить постановления Ространснадзора в суде. 31 июля судья Ленинского районного суда встала на сторону транспортного предприятия и вынесла решение, что надзорное ведомство неправильно проверяло предприятие. Однако другой судья вынес прямо противоположное решение в пользу Ространснадзора.

Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года. В результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» погибли 15 человек (в том числе предполагаемый террорист). 11 скончались на месте, трое – от полученных травм в больнице. Более 50 человек получили ранения.

Непосредственным исполнителем теракта Следственный комитет России назвал уроженца Кыргызстана Акбаржона Джалилова, который получил российский паспорт в 2011 году. В России он работал мастером по ремонту машин. По подозрению в причастности к теракту арестованы еще несколько человек, в том числе братья Акрам и Аброр Азимовы. Последнего следователи называют организатором взрыва.

Следственный комитет РФ утверждает, что заказчиком теракта в Петербурге была исламистская организация «Батальон Имама Шамиля», связанная с Аль-Каедой, а человеком, который отдал приказ называет Сирожиддина Мухтарова – лидера организации «Таухид валь-Джихад», также присягнувшей на верность Аль-Каеде.