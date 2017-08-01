Amnesty International осудила запрет анонимайзеров в России

Международная правозащитная организация Amnesty International осудила российский закон о запрете на территории страны программ-анонимайзеров и VPN-сервисов.

Заместитель директора Amnesty International по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев назвал закон «последней атакой в наступлении на онлайн-свободы». По его словам, «российские власти все более нетерпимы к инакомыслию» и уже блокируют «критически настроенные сайты» и преследуют пользователей социальных сетей, ссылаясь на «туманно написанные антиэкстремистские законы». Запрет анонимайзеров и VPN Кривошеев назвал очередным «шагом в этой позорной кампании».

Накануне закон о запрете программ-анонимайзеров и VPN-сервисов подписалпрезидент России Владимир Путин. Согласно документу, Роскомнадзор получает право блокировать сервисы, которые предоставляют доступ к уже заблокированным сайтам. Выявлять нарушителей будут ФСБ и МВД.

Всего, по данным общественного движения «Роскомсвобода», в России заблокированы около 80 тысяч сайтов, в их числе торрент-трекеры, некоторые независимые СМИ и ЛГБТ-сайты, а также приложения, которыми пользуются протестующие.

Россия, согласно докладу правозащитной организации Freedom House за 2016 год, является одной из 20 стран с «несвободным интернетом». О давлении на пользователей интернета в России в июле также заявили правозащитники Human Rights Watch.