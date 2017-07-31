Экс-заместитель председателя ГНК стал хокимом Ташкентского района

Хотамбек Шакиров, являвшийся до недавнего времени заместителем председателя Государственного налогового комитета (ГНК), утвержден хокимом вновь образованного Ташкентского района Ташкентской области. Об этом сообщает новостной сайт Gazeta.uz со ссылкой на источник в областном хокимияте.

Сегодня ряд информагентств сообщили об освобождении Хотамбека Шакирова освобожден от должности заместителя председателя ГНК. Соответствующее постановление президент Узбекистана Шавкат Мирзияев подписал сегодня, 31 июля.

Хотамбек Шакиров работал зампредом ГНК с марта 2015 года. Деятельность в системе налоговых органов он начал в 1999 году.

Шакиров является выпускником Ташкентского электротехнического института связи (1993 год) и Ташкентского государственного экономического университета (2004).

Ташкентский район был образован в пределах территории Зангиатинского района столичной области постановлением президента Узбекистана от 20 июля этого года.