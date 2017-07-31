Корреспондент Радио «Азатлык» в Туркменистане дважды подверглась нападениям

Корреспондент Радио «Азатлык» (Туркменская редакция Радио Свобода) в Туркменистане 67-летняя Солтан Ачилова в течение суток дважды подверглась нападениям в Ашгабате.

Как рассказала Солтан Ачилова, 27 июля, в 11 часов 40 минут дня, она, выйдя из здания Информационного центра при посольстве США в Туркменистане, села в автобус, в тот момент, когда она хотела сделать снимок из окна автобуса, неизвестный мужчина резко схватил ее за руку. Мужчина заявил репортеру «Азатлыка», что она «сфотографировала его сестру и поставила в Интернет».

Журналистка считает, что нападавший был направлен спецслужбами. По словам Ачиловой, в предыдущий раз, во время нападений на нее в ноябре прошлого года, нападавшие обращались с подобными заявлениями.

На следующий день, 28 июля, Солтан Ачилова подверглась нападению снова. Во второй раз нападение произошло около 10 часов 15 минут утра, когда Ачилова, выйдя из Информационного центра при посольстве США, направлялась к автобусной остановке.

– Я спросила разрешения сделать снимок у девушки, стригущей траву, и направила фотоаппарат, в этот момент кто-то сзади крепко вцепился в мой фотоаппарат и стал выкручивать мне руку. Это был молодой парень лет 20-22. Подоспела знакомая мне женщина, посещающая Информационный центр, и парень меня отпустил. Я попросила ту женщину побыть рядом со мной до прибытия автобуса. Когда мы сели в автобус, тот парень тоже сел. Потом, обратившись ко мне, сказал: «Как выйдешь из автобуса, увидишь, что я сделаю», – говорит Солтан Ачилова.

Как рассказала Солтан Ачилова, после этой угрозы она позвонила домой, попросила родных ее встретить.

По словам нашего репортера, со второй половины четверга вокруг ее дома неизвестные люди ведут наблюдение, она опасается выходить из дома.

За последние восемь месяцев ветеран-корреспондент Солтан Ачилова в пятый раз подвергается нападению в Туркменистане.

В отчете по свободе прессы в 2017 году организации Freedom House Туркменистан, набрав наряду с Северной Кореей 98 баллов из 100, входит в группу «несвободных» стран.