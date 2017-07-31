Наваз Шариф объявил своим преемником младшего брата Шахбаза

Наваз Шариф, отправленный в пятницу в отставку с поста премьер-министра Пакистана, назначил временно исполняющим обязанности главы правительства Шахида Хакана Аббаси – министра нефти и природных ресурсов.

Своим преемником Наваз Шариф назвал младшего брата Шахбаза Шарифа, которому сначала надо отказаться от поста главного министра провинции Пенджаб, а затем стать депутатом Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) – на довыборах на место, которое автоматически освободилось после отставки его старшего брата.

О своем уходе с поста главы правительства Наваз Шариф заявил 28 июля – сразу после решения Верховного суда об отстранении его от власти и возбуждении уголовных дел против него и членов его семьи по обвинению в коррупции. В обнародованном в апреле 2016 года так называемом «Панамском досье» содержались документы о том, что два сына и дочь пакистанского премьера владеют несколькими офшорными компаниями.

Наваз Шариф четырежды был премьер-министром Пакистана.