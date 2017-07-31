Михаил Саакашвили политического убежища просить не будет

Бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает себя гражданином Украины.

В интервью грузинской телекомпании «Рустави-2» он заявил, что не намерен просить политического убежища или принимать гражданство какой-то другой страны. Саакашвили назвал незаконным решение о лишении его украинского гражданства и выразил готовность бороться во всех правовых инстанциях.

26 июля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении бывшего грузинского президента и одесского губернатора гражданства. Киев сообщил, что решение было принято из-за того, что при получении гражданства политик предоставил ложные данные, утверждая, что никогда не находился под следствием, хотя на тот момент был заочно арестован в Грузии.

Украинский паспорт Саакашвили получил в мае 2015 года, возглавив Одесскую область. В ноябре 2016 года он покинул это пост, заявив о невозможности справиться с коррупцией в регионе, которую, как он утверждает, «лично поддерживает» президент страны Порошенко.

До 2013 года Михаил Саакашвили был президентом Грузии.