Напавший в Гамбурге был известен полиции как исламист, но не радикал

Напавший на людей с ножом в Гамбурге был известен полиции как исламист и действовал по религиозным мотивам. При этом, как сообщили в субботу германские власти, у него есть проблемы с психикой.

Как сообщил в субботу сенатор по внутренним делам парламента Гамбурга Анди Гроте, на данный момент нет оснований считать, что за нападением стоит какая-либо группировка.

Нападавший жил в общежитии для беженцев. При обыске никакого оружия там найдено не было.

По данным полиции, преступник – 26-летний выходец из одной из арабских стран. О его гражданстве не сообщается.

Ранее бургомистр Гамбурга Олаф Шольц заявил, что речь, очевидно, идет об иностранце, который должен был покинуть Германию, однако власти не могли его депортировать из-за отсутствия документов.

28 июля днем мужчина, вооруженный кухонным ножом, напал на посетителей супермаркета Edeka в центре Гамбурга. На месте был убит 50-летний гражданин Германии. Нападавший выбежал на улицу, где ударил ножом еще пятерых. Его догнали и схватили прохожие, при этом один из них получил ранение. Затем преступник был передан полиции.