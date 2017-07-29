Иран: корабли США обстреляли фрегаты стражей Исламской революции

Иранский корпус стражей Исламской революции заявил, что авианосец ВМС США приблизился к патрульным судам Ирана и сделал предупредительный выстрел. Стражи Исламской революции называют это «провокационным» шагом. Корпус стражей сообщает, что опасное взаимодействие произошло 29 июля днем, после чего корабли ВМС США покинули этот район.

Сообщается, что американский авианосец класса USS Nimitz и сопровождающий его корабль находились под наблюдением иранских фрегатов. Авианосец направил вертолет к иранской нефтегазовой платформе Resalat и близко подошел к иранским кораблям, говорится в сообщениях иранских информационных агентств.

На прошлой неделе патрульный корабль ВМС США сделал предупредительные выстрелы по иранскому кораблю стражей Исламской революции в северной части Персидского залива, когда тот перекрыл ход американскому кораблю, заявили военные США. Центральное командование США сообщило, что USS Thunderbolt произвел предупредительные выстрелы 25 июля после того, как иранское судно проигнорировало попытки установить с ним радиосвязь. Сообщается, что корабль Корпуса стражей Исламской революции совершил «небезопасное и непрофессиональное взаимодействие» в международных водах и игнорировал предупреждающие сирены и вспышки, выпущенные с Thunderbolt.