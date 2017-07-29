Трамп утвердит санкции против Москвы, Тегерана и Пхеньяна

Президент Трамп намерен подписать законопроект, одобренный Сенатом в четверг, которым утверждаются санкции против российских граждан и компаний, введенные президентом Обамой по следам российской аннексии Крыма, вторжения на восток Украины и вмешательства России в американские президентские выборы. Законопроектом также предусматривается расширение режима санкций.

Cогласно заявлению Белого дома, президент Трамп ознакомился с законопроектом, одобрил его и намерен подписать этот билль.

Ключевым для инициаторов этого законопроекта является пункт, обязывающий президента известить Конгресс о намерении внести любые значительные изменения в режим санкций и получить согласие Конгресса на их осуществление.

Законопроект был внесен в Сенат после прихода Дональда Трампа в Белый дом законодателями, встревоженными его публично выраженными намерениями улучшить отношения с Россией и скепсисом в отношении санкций. Этому биллю был дан ход около полутора месяцев назад на фоне слухов о готовности президента ослабить режим санкций. Закон, в который также включены санкции против Ирана и Северной Кореи в наказание за испытания ракетного оружия, был одобрен обеими палатами Конгресса почти единодушно, несмотря на протесты Белого дома и жалобы на то, что Конгресс лишает его возможности вести эффективную внешнюю политику.

Редкое согласие законодателей от обеих партий по вопросу о санкциях фактически лишило президента Трампа возможности воспользоваться своим правом вето, на преодоление которого требуется две трети голосов членов Конгресса.