США ввели новые санкции против Ирана за его ракетную программу

Министерство финансов США ввело новые санкции против Ирана – в ответ на развитие его ракетной программы.

Ограничения введены относительно шести филиалов иранской компании Shahid Hemmat Industrial Group, играющей «центральную роль» в производстве баллистических ракет на жидком топливе. Будут заморожены их финансовые активы в США, а американским гражданам запрещено заключать какие-либо сделки или подписывать контракты с этими компаниями.

Министр финансов Стивен Мнучин подчеркнул, что санкции ужесточены в ответ на провокационные действия Ирана, включая запуск им 27 июля космической ракеты-носителя, новые ракетные испытания и поддержку ракетных ударов йеменских повстанцев-хутси по Саудовской Аравии.