Блог: Заграничный паспорт свободы передвижения узбекистанцам не даст

По сообщениям в СМИ консул Узбекистана в Германии Азим Озотов 9 июля в Прагепорадовал граждан страны, которую он представляет, отменой наказания за пребывание и перемещение без «выездной визы» в странах, с визовым режимом. Новый визовый порядок не коснулся узбекистанцев в странах СНГ, о чем консул умолчал и это наводит на размышления.

Через несколько дней последовало сообщение об отказе от «выездных виз» и внедрении заграничных паспортов. Что это меняет на практике в реализации конституционного права граждан Узбекистана на свободу передвижения? Обо всем по порядку.

Не новая новость

Озвученная консулом новость скрывала в себе и вторую. Оказывается, как сообщают СМИ, по данным Управления въезда, выезда и оформления гражданства МВД Узбекистана, новый порядок был введен еще в мае 2016 года.

Но, если обратиться взором на страницы узбекского информационно-правового портала Norma.uz, то от 26.10 2015 года обнаружится публикация информирующая о том, что «Постановлением Кабинета Министров от 22.10.2015 года № 301 внесены изменения и дополнения в ряд решений правительства Узбекистана​ (Постановление Президента «О мерах по совершенствованию порядка выезда должностных лиц в зарубежные страны» от 5.03.2014 года № ПП-2142)». Постановление за подписью Шавката Мирзияева, тогда еще премьер-министра Узбекистана. Подробнее можно ознакомиться здесь.

Далее Norma.uz пишет, что «истечение срока действия стикера за границей не является основанием для привлечения к ответственности при въезде в Узбекистан, а также при совершении поездок из одного иностранного государства в другое, за исключением поездок из государств, для въезда в которые в соответствии с международными договорами Республики Узбекистан не требуется оформление въездных виз, в другие иностранные государства».

Неофициальным языком: В период пребывания, например, на территории США, с которыми у Узбекистана установлен визовый режим, у нашего гражданина истек срок действия стикера. Он может вернуться в Узбекистан либо уехать в любую другую страну и это не будет нарушением. Однако если он приедет в какое-нибудь государство, с которым у нас установлен безвизовый режим, например в Российскую Федерацию, и оттуда не вернется в Узбекистан, а уедет в другую страну, например, в Кыргызстан, то это уже будет нарушение и повлечет за собой ответственность, указанную в предыдущем примере.

То есть, исходя из текста документа, нарушением является факт въезда или нахождения гражданина Узбекистана с просроченным стикером в стране с «безвизовым» режимом и отбытие из нее в любое другое государство, неважно с визовым оно режимом или нет.

Так, например, гражданин решил выехать в Европу, получил «шенгенскую визу» и выездной стикер. После истечения срока стикера он поехал в государство с «безвизовым» режимом. После прибытия в это государство следующим пунктом его отправления должен быть только Узбекистан, то есть, он должен вернуться. Поездка из этой «безвизовой» страны в любую другую будет считаться нарушением.

Подробнее можно прочитать здесь.

Получается, что «новость» консула Азим Озотова двадцатимесячной давности. А граждане Узбекистана путешествующие в дальнем зарубежье по разным странам без «выездной визы» не то что бы будут освобождены от наказания, а давно уже освобождены.

И судя по сегодняшнему интересу в СМИ к заявлению узбекского консула в свое время Постановление Кабмина от 22.10.2015 года № 301 вообще осталась не замеченным. Что мешало проинформировать общественность посредством того же консула о важном изменении в законе в тот же месяц?

«Выездная виза» ограничивает передвижение в странах СНГ

Все внимание СМИ и правозащитников традиционно приковано к «выездной визе» как к фактору ограничивающему свободу предвижения узбекистанцев в дальнем зарубежье. И практически нет дискуссий о том, что «выездная виза», выдаваемая для посещения стран исключительно с визовым режимом чудным образом ограничивает передвижение и в странах СНГ, с которыми визового режима нет. Из приведенных выше примеров это хорошо видно.

Просроченный стикер за границей не является основанием для привлечения к ответственности при совершении поездок из одного иностранного государства в другое. В тоже время вернувшись из-за границы с просроченной «выездной визой» гражданин не может безнаказанно передвигаться по странам СНГ, для въезда в которые не требуется оформление въездных виз, а соответсвенно и нет необходимости и в выездной.

Спрашивается, для чего такая необходимость возвращать граждан из-за границы в Узбекистан, минуя страны ближнего зарубежья? А транзитом через Узбекистан, получается, можно ездить по всему постсоветскому пространству и с просроченным стикером. Разве это не ограничение свободы передвижения?

Можно предположить, что таким образом МВД и СНБ Узбекистана «затягивают» в свои сети лиц, к которым приковано их внимание. Проще «повязать» у себя дома, чем искать на огромных просторох СНГ. Наверняка это все объясняется борьбой с терроризмом.

В таком случае уместно задаться вопросом, а кто может захотеть без «выездной визы» уехать из Узбекистана за рубеж без возможности на возвращение или вернуться в тюрьму? Только тот, у кого есть виза страны прибытия. Без нее и в самолет не пустят. А получить таковую в посольствах зарубежных стран в Узбекистане можно только имея вклеенный в паспорт стикер на право выезда.

В СНГ есть две страны – Грузия и Украина, из которых гражданине Узбекистана без «выездной визы», но с визой страны прибытия могут выезжать в дальнее зарубежье. Законодательство этих стран не припятствует этому. Надо полагать, что ограничение на передвижение с просроченным стикером направлено именно на эти две страны, чтобы помешать желающим воспользоваться «дырой в заборе».

Ни одно посольство в Узбекистане без стикера визу своей страны не даст. Значит Украина и Грузия – это выход для двух категорий граждан. Тех, кто получил и стикер (уже просроченный) и визу страны прибытия вполне законно. Но таким пускаться в нелегалку как правило смысла нет (если не приступник конечно). В новой стране легализоваться они не смогут со всеми вытекающими последствиями.

Вторая категория – это граждане Узбекистана, не имеющие «выездной визы», но получившие статус политического беженца в одной из стран СНГ. Они как правило уезжают в страну приема в дальнем зарубежье из какой либо республики СНГ. На них сразу «виснет» уголовная статья за не законный выезд и дополнительно препятствует возвращению в Узбекистан.

В отношении диссидентов даже работает отработанная схема «выдавливания» из страны. Не выездному диссиденту, которому на протяжении многих месяцев, а то и лет не выдают «выездную визу», всевозможными угрозами дают понять, что его нахождение в Узбекистане нежелательно. И если он не покинет страну, то его посадят.

Человек вынужден бежать из страны в политическую эмиграцию в дальнее зарубежье. После чего Узбекистан «умывает руки» заявлением, что ни кого не преследовал и особых претензий к убежавшему не имеет. Нет человека, нет проблем. А то, что человек без стикера выехал за рубеж, то это уже его уголовные проблемы.

Остальные граждане Узбекистана не имеют возможность уехать за рубеж легально с перспективой легализации на месте, а потому особо и не едут.

История вопроса или заграничный паспорт не панацея

Законодательство Узбекистана регулирующее въезд и выезд граждан за рубеж до октября 2015 года только ужесточалось не смотря на постоянную международную критику. Но «оттепель» наступила на закате эры президента Каримова. И его же, как это покажется ни странным, видимо можно считать зачинателем перемен в этом вопросе.

Послабление в законе вне всяких сомнений шаг вперед в решении, мягко говоря, чувствительного для граждан Узбекистана вопроса с «выездными визами». Вопроса, традиционно характеризующего недемократичность и жесткость каримовского режима. Но это шаг вперед только одной ногой.

Отмена наказания есть проявление гуманизма государства к гражданам и в тоже время его публичная демонстрация. Надо полагать демонстрация гуманизма и приверженности демократическим ценностям и есть причина «выхода в люди» двадцатимесячной давности изменения в постановлении №8 Кабинета Министров от 1995 года.

Заявление Азима Озотова удачно влилось в общую дискуссию об отмене «выездных виз» вообще. И ассоциировать этот посыл будут исключительно с президентом Мирзияевым. Хотя правда есть и в этом. Под постановлением №301 стоит его подпись, но не президента, а премьер-министра.

В узбекских СМИ появилось сообщение, что президент Мирзияев поручил разработать предложения по внедрению заграничных паспортов. Почти наверняка «выездные визы» будут упразднены.

Но не в этом панацея от проблемы ограничения права граждан Узбекистана на свободное передвижение. Правоприменительная практика извращает любое, даже самое хорошее начинание. Новые загранпаспорта будет выдавать, по видимому, все тоже МВД. А всякое разрешение в самом себе скрывает и запрет. Если кому то можно, значит есть и те кому нельзя.

Что бы реформа в вопросе с «выездной визой» получила демократическую завершенность с введением загранпаспорта просто необходимо из «Порядка выезда за границу граждан Республики Узбекистан» в перечне обстоятельств, являющихся основаниями ограничений в праве на выезд за границуизъять пункт «з», внесенный Постановлением Кабинета Министров от 7 июля 2011 года N 200. Иначе загранпаспорт станет новой демократической бутафорией.

Подробнее здесь.

«з» – если в отношении лица в МВД или МИД имеется информация компетентных органов о том, что данное лицо, находясь за границей, нарушило законодательство страны пребывания (перечень нарушений определяется соответствующими органами), а также информация, указывающая на нецелесообразность выезда, – до истечения двух лет со дня принятия его на учет. Обжалованию не подлежат причины для ограничения в праве на выезд за границу, указанные в пунктах «а», «б», «ж» и «з».

Это дополнение узаконило внезаконные отказы на получение «выездной визы». Оно же упростило право граждан на отстаивание в суде права на свободное передвижение. И не давало возможность проводить громкие судебные процессы с превлечением международного внимания. Вот о чем нужно думать.

А как быть с общеизвестной практикой ОВИР многомесячного затягивания ответа на официальные обращения граждан с просьбой дать ответ, – «а где же виза?»​ ОВИР раз за разом шлет письма с шаблонными ответами, что «ваше обращение рассматривается», и так месяцами. И закон не нарушен и нет ни «выездной визы» ни ответа почему все так.

В новом поручении президента о пункте «з» речь не идет. О юридических уловках ОВИР тоже. В этом главное. Внимание общественности и СМИ приковали к второстепенным вопросам. Главное осталось в тени и оно определит правоприменение с загранпаспортами. Кто не получал «выездную визу» не получит и загранраспорт.

Кроме того, загранпаспорт выдается на какое то количество лет. Это общая практика во всех странах. Но и она в Узбекистане может служить предметом манипуляций и ограничения.

В 2014 году МИД Узбекистана на своем сайте опубликовал сообщение, что административная ответственность за выезд за границу гражданина Узбекистана при отсутствии выездной визы или по просроченному стикеру заменена на уголовную по статье 223-й Уголовного кодекса.

Если при нахождении за границей у гражданина заканчивается срок его выездной визы, он привлекается к уголовной ответственности. Например, гражданин Узбекистана поехал в Германию. Там у него закончилась выездная виза, а он еще в США едет. Тогда он попадает под действие статьи 223 Уголовного кодекса, которая собственно новой и не была.

Уголовная ответственность за незаконный выезд за границу или незаконный въезд в Республику Узбекистан была закреплена еще в Уголовном кодексе страны от 1994 года № 2012–XII в статье 223 и гласила, что «выезд за границу, въезд в Республику Узбекистан или переход границы в нарушение установленного порядка наказывается штрафом от двухсот до четырехсот минимальных размеров заработной платы или лишением свободы от трех до пяти лет».

Те же действия, совершенные:

а) путем прорыва;

б) по предварительному сговору группой лиц;

в) должностным лицом,выезд за границу которого требует специального согласования, – наказываются лишением свободы от пяти до десяти лет.

Освобождаются от ответственности иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Узбекистан без надлежащего оформления въездных документов для использования права политического убежища, предусмотренного Конституцией Республики Узбекистан.

На сегодняшний день статья предусматривает не только «лишение свободы от трех до пяти лет», но и дополнена «ограничением свободы от трех до пяти лет», а так же двумя пунктами:

в) повторно или опасным рецидивистом;

д) лицом, которому право на въезд в Республику Узбекистан ограничено в установленном порядке.

Собственно похожие на 223 статью УК Узбекистана ограничения в законе за не законный въезд и выезд из страны есть во всех странах. И это нормально.

Поэтому, не только конституционное право, но и возможность на свободу передвижения гражданам Узбекистана дает не отмена «выездной визы» и введение долгожданных многими загранпаспортов.

По настоящему правовым и демократическим прорывом в этом вопросе будет отмена из перечня обстоятельств, ограничивающих право на выезд за границу пункта «з» и внутриведомственный запрет на юридические уловки ОВИР.

Это тот самый оселок, на котором проявится истинность намерения президента Мирзияева по настоящему революционного изменения в вопросе реализации конституционного права граждан Узбекистана на свободу передвижения.

Георгий Нагорный