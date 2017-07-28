Россия ввела санкции в отношении дипломатов США

Москва потребовала от Белого дома до 1 сентября сократить число дипломатов, находящихся в России до 455 человек, сообщается в пресс-релизе Министерства иностранных дел. Власти России также запретили американским дипломатам с 1 августа пользоваться дачей в Серебряном бору и складом в Москве. В сообщении МИД подчеркивается, что Россия может расширить санкции.

Посол США в России Джон Теффт был вызван в МИД для вручения заявления о решении России сократить дипломатический штат. Комментируя действия российских властей, посол выразил «глубокое разочарование и категорическое возражение». Сколько сотрудников дипмиссии США работают в России, неизвестно.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия пошла на ответные меры, не дожидаясь подписания президентом США Дональдом Трампом окончательного варианта законопроекта о санкциях. Песков подчеркнул, что действия МИД были санкционированы президентом Владимиром Путиным.

Накануне Путин заявил, что Москва пока сдержанно реагирует на возможные новые американские санкции против нее. Законопроект о новом пакете санкций в отношении российских граждан и компаний был одобрен Сенатом США 28 июля.

В конце декабря 2016 года американские власти объявили персонами нон грата35 российских дипломатов и закрыли две посольские дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Вашингтон заявил, что меры приняты в ответ на предполагаемое российское вмешательство в американские выборы и давление на американских дипломатов.