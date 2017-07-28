Председатель махалли убил топором любовника жительницы Самарканда

В Самарканде возле канала «Даргом» обнаружено тело неизвестного мужчины, погибшего при неустановленных обстоятельствах.

В процессе расследования установлена личность убитого. Он жил в Ургутском районе. Однако, его автомашину нашли в Самарканде на улице Амира Темура, сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу МВД Узбекистана.

В ходе осмотра найдены следы крови в салоне автомашины. Выяснилось, что покойный Кахрамон пришел к любовнице Лоле и там возник конфликт на почве ревности. В результате мужчина нанес ей побои. После этого, Лола обратилась к председателю махалли, с просьбой, чтобы тот призвал Кахрамона к порядку. Председатель пришел в ее дом в 10 часов вечера и нанес удар топором по голове спящего Кахрамона, сообщает интернет-издание.

От полученного удара Кахрамон скончался на месте. По этому факту в отношении председателя махалли и женщины возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.