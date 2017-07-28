В Казахстане прогнозируют жару до +43

Жители Западно-Казахстанской области (ЗКО) получают СМС-сообщения с предупреждением о повышении температуры до +43 градусов по Цельсию. Как сообщила «Азаттыку» (Казахской редакции Радио Свобода) Анна Чурикова, инженер-синоптик предприятия «Казгидромет» по ЗКО, в последний раз в регионе температура выше +41 градуса была в 1952 году.

Синоптик уточняет, что температура до +43 может подняться в южных районах области: Акжайыкском, Жангалинском, Бокейординском и Каратобинском. В областном центре, Уральске, жара достигнет +38 градусов и продержится до начала августа.

Высокие температуры зафиксированы и в других областях Казахстана. «Днем 28-29 июля в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, 29-30 июля в Костанайской, Актюбинской областях местами ожидается очень сильная жара 40-43 градусов», – говорится в сообщении «Казгидромета».