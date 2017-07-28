Атамекеновцы пригрозили голодовкой в случае недопуска их лидера к экзамену по госязыку

Члены партии оппозиционной партии Кыргызстана «Ата Мекен» требуют обеспечить участие их лидера Омурбека Текебаева в экзамене по госязыку, который обязателен для баллотирующихся на пост президента страны. В противном случае партийцы, а также Текебаев и Дуйшенкул Чотонов, проходящий вместе с ним обвиняемым по уголовному делу, и их представители намерены объявить голодовку, сообщает «Азаттык» (Кыргызская редакция Радио Свобода).

Об этом 27 июля на пресс-конференции в Бишкеке заявили депутаты Жогорку Кенеша от фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов, Аида Салянова, Наталья Никитенко, а также юрист партии Канатбек Азиз и член партии, экс-вице-спикер парламента Асия Сасыкбаева.

По словам последней, ЦИК, который принял заявление Омурбека Текебаева о самовыдвижении на должность главы государства и установил дату сдачи экзамена по госязыку, самоустранился от решения вопроса по обеспечению его явки на тестирование. Асия Сасыкбаева добавила, что за кандидатуру лидера «Ата Мекена» было собрано 40 тысяч подписей, но без прохождения «Кыргызтеста», участие в предстоящих выборах оказывается под сомнением:

«Сегодня суд по их делу проходил без участия обвиняемых. Мы не видим другого выхода кроме как объявления голодовки со стороны Текебаева, Чотонова, их представителей и сторонников», – заявила Сасыкбаева.

Напомним, 25 июля, судья Первомайского районного суда Айбек Эрнис уулу отказал адвокатам Омурбека Текебаева в удовлетворении их ходатайства об обеспечении избирательных прав подсудимого и отказался выдать его паспорт. Позже ЦИК рекомендовал ему обратиться в суд по вопросу допуска на экзамен по госязыку. Текебаева и Чотонова судят по обвинению в коррупции.