Блогер, осужденный в Азербайджане, просит экстрадиции в Израиль

Российский блогер Александр Лапшин, осужденный в Азербайджане за поездку в Нагорный Карабах, не будет подавать апелляцию на приговор и просит экстрадировать его в Израиль. Об этом агентству РИА Новости сообщил в четверг его адвокат Эдуард Чернин.

На минувшей неделе Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Лапшина к трем годам лишения свободы, признав его виновным в нарушении государственной границы и публичных антигосударственных призывах. Сам блогер вины не признал.

Гражданин России и Израиля Александр Лапшин был экстрадирован из Минска, где его задержали в декабре 2016 года по запросу Азербайджана. Против выдачи блогера выступали власти России, Израиля и Армении. В Кремле заявили, что Москва будет защищать интересы арестованного блогера.