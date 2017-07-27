На Большом Москворецком мосту вновь разорен мемориал Немцова

В ночь на четверг полицейские и работники компании «Гормост» забрали все цветы, возложенные к народному мемориалу Бориса Немцова в центре Москвы. Об этом сообщает правозащитный портал «ОВД-Инфо».

По данным издания, дежуривших у мемориала активистов не задержали, однако их личные вещи увезли вместе с цветами.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту недалеко от Кремля. В ту же ночь на месте убийства оппозиционера был создан народный мемориал, который впоследствии неоднократно разоряли сотрудники коммунальных служб и прокремлевские активисты.

По делу об убийстве Немцова осуждены пять человек. Предполагаемый заказчик и организатор преступления находится в розыске.