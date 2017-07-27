«У людей должна быть возможность обналичить деньги в любое время» – зампред ЦБ

Свободное снятие наличных денежных средств через банкоматы и купля-продажа валютных средств для физических лиц станут доступны в скором времени. Как сообщает интернет-издание Gazeta.uz, об этом на заседании Международного пресс-клуба 26 июля сказал заместитель председателя Центрального банка Саидкамол Ходжаев.

Он напомнил, что банки получили право продавать юридическим лицам валюту исходя из спроса и предложения рынка. Сейчас в ЦБ работают над проектом документа, в котором будут предусмотрены положения о покупке и продаже валюты физическими лицами по рыночным ценам.

В настоящее время физические лица могут приобретать валюту по официальному курсу на пластиковые (конверсионные) карты для использования только за рубежом. При этом имеются ограничения по объему приобретаемой валюты, а также по сумме обналичивания средств.

Как передает Gazeta.uz, заместитель председателя Центробанка пообещал, что сложности с получением наличных средств из банкоматов уйдут в прошлое: «У людей должна быть возможность в любое время обналичить деньги в нашей валюте. Мы должны обеспечить это поэтапно».

«Наличие денег в банкоматах с точки зрения объема, количества людей, которые будут пользоваться ими… – по всему этому у нас есть планы. Ввод в обращение 10-тысячных купюр было первым шагом к этому», – сказал Саидкамол Ходжаев.

По его словам, совместно с банками ведутся работы по увеличению числа инфокиосков. Ожидается, что после запуска механизма либерализации валютного рынка вышеперечисленные проблемы будут решены.

«В Узбекистане будут созданы все условия для снятия наличных средств с банкоматов в сумах в любое время, в любом объеме», – подчеркнул он.