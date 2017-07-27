Трамп запретил трансгендерам служить в вооруженных силах США

Президент Дональд Трамп объявил, что транссексуалы не могут служить «в любом качестве» в вооруженных силах США. Трамп сказал в твиттере 26 июля, что его решение направлено на то, чтобы избежать «огромных медицинских издержек и сбоев», которые может вызвать их присутствие. В конце июня глава Пентагона Джим Мэттис задержал на шесть месяцев план, введенный в действие администрацией Барака Обамы, предусматривающий набор в Вооруженные силы новобранцев-транссексуалов.

По разным оценкам, от 1,3 до 7 тысяч трансгендеров служат среди 1,3 миллионов действующих военнослужащих США.

«После консультаций с моими генералами и военными экспертами я пришел к выводу, что правительство Соединенных Штатов не примет или не разрешит транссексуалам служить в любом качестве в вооруженных силах США», – сообщил Трамп в твиттере.

В последние месяцы проблема трансгендерных прав в Америке все более актуальна, особенно в отношении того, как государство регулирует использование общественных туалетов.

Администрация Трампа столкнулась с протестами в начале 2017 года после того, как она отменила федеральные правила, введенные Обамой, которые требуют от школ разрешать ученикам-трансгендерам использовать туалет, соответствующий их гендерной идентичности, а не в соответствии с полом в их свидетельстве о рождении.