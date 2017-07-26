Астана ожидает ответа Египта по задержанным студентам

Министерство иностранных дел Казахстана ожидает официального ответа властей Египта о причинах и обстоятельствах задержания шести казахстанских студентов в Египте, сказал журналистам сегодня пресс-секретарь МИД Казахстана Ануар Жайнаков. По его словам, по итогам вчерашней беседы с послом Казахстана заместитель министра иностранных дел Египта заявил, что ответ будет предоставлен казахстанской стороне «в ближайшее время». «Мы продолжаем работу по выяснению всех обстоятельств и причин задержания казахстанских студентов в Египте для организации защиты прав наших граждан», – добавил Жайнаков.

В понедельник стало известно, что МИД Казахстана обратился к властям Египта с просьбой найти шестерых казахстанцев, которые прибыли в Египет в качестве слушателей арабского языка и проживали вместе в одной квартире в Каире. Жайнаков сказал, что студенты перестали выходить на связь с родственниками 20 июля. По его словам, студенты склонными к экстремизму не считались. На сегодня известны имена двух студентов, имена остальных не разглашаются.

По заявлениям казахстанских властей, к действующим в Сирии и Ираке экстремистским группировкам примкнули сотни граждан Казахстана.