Талибы напали на военную базу в Афганистане, есть жертвы

По крайней мере 26 военнослужащих погибли и 13 ранены при нападении боевиков «Талибана» на военную базу в провинции Кандагар на юге Афганистана, сообщает министерство обороны страны. Официальный представитель министерства Давлат Вазири сообщил, что во время атаки на военную базу Карзялай в районе Хакрез провинции Кандагар было убито 80 боевиков «Талибана». Нападение совершено 26 июля.

Источники в правительстве на условиях анонимности сказали Афганской редакции Азаттыка, что в тяжелом столкновении погибли по меньшей мере 30 человек.

«Талибан» заявил об ответственности за нападение, сообщив, что боевики убили 74 военнослужащих и захватили шесть человек.

В министерстве обороны Афганистана говорят, что на место происшествия отправлено подкрепление.

Атака совершена на фоне эскалации насилия в Афганистане, где, по данным ООН, с начала года погибло более 1700 мирных граждан. 24 июля в Кабуле в результате взрыва автомобиля со смертником погибли 26 человек, 41 получил ранения.