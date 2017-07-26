Британия к 2040 году полностью перейдет на электромобили

Великобритания через двадцать лет перейдет на электромобили. С 2040 года в стране запретят продажу новых машин с бензиновыми, дизельными или гибридными двигателями. Об этом заявил министр по делам окружающей среды Майкл Гоу.

Как сообщает телеканал Би-Би-Си, такие меры входят в программу британского правительства по борьбе за чистый воздух. Ее бюджет превысит 3 миллиарда фунтов. В настоящее время в Великобритании доля электромобилей составляет менее процента от общего числа машин.

В отдельных районах, где воздух особенно загрязнен, запрет будет введен раньше. Власти Соединенного Королевства планируют также заменить общественный транспорт, перепрограммировать светофоры и поменять схемы дорог.

В начале июля о подобном решении объявили власти Франции. В Париже отказ от использования бензинового и дизельного топлива назвали «революционным шагом». В рамках борьбы с загрязнением воздуха французские власти также ограничили въезд в столицу автомобилям, выпущенным более 20 лет назад.

О планах отказаться от производства транспорта на традиционном топливе сообщил автомобильный концерн Volvo. Компания намерена полностью перейти на электромобили и гибриды уже в 2019 году.