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Узбекистан не будет привлекать иностранные кредиты на валютную реформу

Узбекистан не планирует привлекать дополнительные иностранные кредиты под осуществление либерализации валютного рынка. Как передает Sputnik Узбекистан, об этом сообщил сегодня в ходе заседания пресс-клуба заместитель министра финансов Мубин Мирзаев.

По его словам, у Узбекистана есть солидные резервы, которые позволят ему безболезненно пройти период валютной реформы.

«У нас достаточно золотовалютных резервов, валютные запасы сформированы и нет необходимости в привлечении кредитов у международных кредитно-финансовых институтов, даже у Международного валютного фонда. На сегодняшний день резервы превышают 20 миллиардов долларов», – отметил он.

Сейчас в Узбекистане идет активный процесс по подготовке финансовой системы к либерализации валютного рынка и свободной продаже валюты населению и предпринимателям.

По словам экспертов Международного валютного фонда, унификация валютных курсов и создание возможностей для распределения валютных ресурсов на основе рыночных принципов позволят Центральному банку Узбекистана перейти к денежно-кредитной политике, ориентированной на поддержание стабильности и способной эффективно контролировать инфляцию.

Эта реформа, по их мнению, также будет способствовать созданию рабочих мест и экономическому росту за счет повышения внешней конкурентоспособности, привлечения прямых иностранных инвестиций и совершенствования распределения внутренних ресурсов.

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