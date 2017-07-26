В Казахстане судят «шейха Халила»

В Уральском горсуде Западно-Казахстанской области 25 июля состоялись судебные слушания по обвинению 42-летнего религиозного деятеля Абдухалила Абдужаббарова в «возбуждении религиозной розни» и «пропаганде терроризма», сообщает «Азаттык» (Казахская редакция Радио Свобода). Согласно обвинительному акту, зачитанному прокурором по делу Кайратом Даукеновым, Абдужаббаров с 2003 года пропагандировал в различных мечетях Атырау, Уральска и Актобе идеи ваххабизма и такфиризма.

«Абдужаббаров по прозвищу «шейх Халил» призывал мусульман называть «кафирами» тех мусульман, кто не читает намаз, и не покупать мясо у «кафиров», а также призывал к джихаду», – сообщил прокурор в обвинительной речи.

Абдужаббаров заявил суду, что вину не признает. Его ходатайство провести суд с участием присяжных судья Руслан Жумагулов отклонил. Судья мотивировал отказ тем, что судом присяжных рассматриваются дела по особо тяжким преступлениям. А статьи, которые вменяются Абдужаббарову, относятся к категории тяжких.

Следующее заседание планируется провести 1 августа и начать с допроса подсудимого. Судья предупредил журналистов, что допрос 27 свидетелей из Уральска будет проходить в закрытом режиме, так как свидетели «опасаются за свою жизнь». Всего по делу проходит около ста свидетелей.

Абдужаббарова депортировали из Саудовской Аравии в феврале 2017 года по запросу Комитета национальной безопасности Казахстана. После депортации пресс-служба КНБ сообщала, что проповеди Абдужаббарова якобы способствовали «созданию радикальных ячеек в Актобе, Атырау и Уральске, которые причастны к терактам в стране, некоторые выехали в Афганистан и Сирию для вступления в отряды боевиков».