Душанбе и Ташкент готовы к взаимным поставкам электроэнергии

Власти Таджикистана готовы к налаживанию импорта и экспорта электроэнергии с Узбекистаном и другими странами Центральной Азии. Как сообщает «Озоди» (Таджикская редакция Радио Свобода), об этом заявил министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Усмонали Усмонзода.

– К сожалению, на приграничных с Узбекистаном районов повреждены линии электропередачи и поэтому необходимо проводить ремонтные работы на некоторых участках и подстанциях, – заявил глава таджикского Минэнерго 25 июля в беседе с журналистами.

По словам министра, недавно специалисты холдинга «Барки Точик» проверили и устранили неполадки на подстанции «Регар». Узбекские энергетики обещали, что в ближайшее время завершат ремонт поврежденных десять лет тому назад ЛЭП на территории Сурхандарьинской области, сказал Усмонали Усмонзода.

Глава Минэнерго также сообщил, что Душанбе и Ташкент договорились о восстановлении линии электропередач в приграничных с Узбекистаном районах Хатлонской и Согдийской областей.

По официальным данным, Таджикистан может экспортировать в соседние страны в летний период порядка 5 млрд. кВт электроэнергии.

В начале года Азиатский банк развития предложил странам Центральной Азии провести диалог по восстановлению единой энергосистемы региона, которая была создана в советские годы и позволяла соседним странам пользоваться общими мощностями и не испытывать проблем с нехваткой электричества.

Сообщается, что этот вопрос с 2014 года обсуждается тремя странами региона – Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном, которые намеревались восстановить энергетическое кольцо в обход Узбекистана. По словам представителей АБР в Таджикистане, сегодня данный вопрос вновь стал актуальным в связи с экономической ситуацией в странах Центральной Азии.

Таджикистан после выхода Узбекистана в 2009 году из единой энергосистемы Центральной Азии столкнулся с острой нехваткой электроэнергии в осенне-зимнем периоде.Страна лишилась возможности получения 1,2 млрд кВт/часов туркменской электроэнергии из-за того, что Ташкент отказался пропускать эту электроэнергию через свои электрические сети. Была разрушена и система обмена электроэнергией в приграничных территориях соседних стран. Каждая из стран была вынуждена протянуть электрические сети из центра в приграничные регионы. Узбекистан построил ЛЭП Ташкент-Гузор. Таджикистан решил протянуть ЛЭП Север-Юг, которая будет использован и для других целей. В Таджикистане были введены в эксплуатацию новые мощности, что позволили фактически обеспечивать страну электроэнергией в полном объеме круглый год.

На сегодняшний день в летний период Таджикистан экспортирует в Афганистан электроэнергию в объеме примерно 800 миллионов кВт-часов. Сейчас мощности Таджикистана, которые составляют около 3,6 миллиарда кВт-часов в летний период остаются невостребованными. Усмонали Усмонзода отметил, что Таджикистану выгоднее экспортировать свою электроэнергию в Узбекистан и даже в Казахстан.