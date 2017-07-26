МИД: «пропавшие» в Египте казахстанцы были задержаны

Пропавшие шестеро казахстанских слушателей языковых курсов в Каире были задержаны сотрудниками правоохранительных органов Египта и находятся на территории этой страны, сообщает МИД Казахстана. «Угрозы их жизни и здоровью нет», – сообщил журналистам пресс-секретарь министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.

По его словам, посольство Казахстана в Каире добивается от египетской стороны официального ответа о причинах задержания казахстанских студентов. Ранее Жайнаков сказал журналистам, что вероятность того, что студенты могли быть последователями экстремистской исламистской идеологии, исключается.

На сегодня известны имена двух студентов – Канат Берик и Еламан Жазылхан. Они, по словам их родственников, перестали выходить на связь 20 июля. МИД Казахстана в связи с их пропажей запросил помощь у Египта.

Ожидается встреча посла Казахстана с заместителем министра иностранных дел Египта по данному вопросу, сказал Жайнаков.