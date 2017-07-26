Доноры отказались от поддержки госбюджета Таджикистана

Всемирный банк, Азиатский банк развития и Европейский союз воздержались от поддержки госбюджета Таджикистана. Эти международные структуры готовы были предоставить стране 200 млн долларов в виде кредитов и грантов, но Душанбе не принял реформы, предложенные ими взамен. Об этом говорится в новом докладе Всемирного банка, опубликованном 20 июля.

Собеседник Радио «Озоди» (Таджикской редакции Радио Свобода), который участвовал в переговорах Всемирного банка и других международных структур по вопросу предоставления поддержки бюджету, говорит, что стороны не смогли найти точку соприкосновения в вопросе реструктуризации банков.

«Условием доноров было проведение комплексной реформы в банковском секторе. Международные организации рекомендовали государству полностью поменять менеджмент кризисных банков, в том числе «Таджиксодиротбанка» и «Агроинвестбанка», и разработать долгосрочную программу по изменению банковской структуры. Однако Душанбе не принял такие условия, в связи с чем эти структуры воздержались от предоставления помощи Таджикистану», – сказал собеседник.

В случае принятия условий доноров, только Всемирный банк готов был выделить Таджикистану на поддержку госбюджета страны 50 млн долларов в виде грантов и кредитов. Наш собеседник отметил, что Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития и Международный валютный фонд также предлагали свою поддержку Душанбе в обмен на реформы.

Источники, близкие к правительству, отмечают, что проблемы банков привели к недовольству вкладчиков и государство должно было найти выход из ситуации с тем, что минимизировать социальную напряженность в обществе. Однако предложенная международными институтами реформа подразумевала долгосрочный процесс, поэтому власти отказались от нее.