ЕСПЧ присудил компенсацию фигуранту дела об убийстве Немцова
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти выплатить шесть тысяч евро компенсации Темирлану Эскерханову, осужденному по делу об убийстве Бориса Немцова. Заявитель жаловался на условия содержания в следственном изоляторе, а также на действия Басманного суда Москвы.
Аналогичные заявления подавали еще двое обвиняемых в убийстве оппозиционера – братья Анзор и Шадид Губашевы. Их иски ЕСПЧ отклонил, так как они якобы предали огласке подробности досудебного соглашения с российскими властями.
Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года недалеко от Кремля. По обвинению в убийстве осуждены выходцы из Чечни Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Они получили от 11 до 20 лет лишения свободы.
Адвокаты семьи Немцова считают преступление нераскрытым. Родные и соратники оппозиционера настаивают, что его к убийству причастен глава Чечни Рамзан Кадыров.
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