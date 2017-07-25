Ашхабад де-факто превратился в «закрытый город»

Последние две недели водители и пассажиры иногороднего транспорта, направляющегося в Ашхабад, сталкиваются с проблемами. В этот раз все машины с иногородними, даже областными номерами останавливают на въезде в Ашхабад и перенаправляют в объезд города.

Те, кто едет в Ашхабад, должны высадить своих пассажиров в терминале ашхабадского автовокзала в Чоганлы. Если в город необходимо попасть самому водителю, то он может (должен) оставить машину на автостоянке там же, а сам, как и его пассажиры должен воспользоваться общественным транспортом, либо такси для того, чтобы доехать до Ашхабада. При этом весь транзитный транспорт перенаправляется по объездным магистралям.

Подобные ограничения вводились и ранее, но на короткий срок и были связаны с визитами в Ашхабад высокопоставленных иностранных гостей, либо в связи с общенациональными праздниками. Нынешние ограничения, по всей видимости, связаны с предстоящими Азиатскими играми, либо с «учениями» или «репетициями». Однако некоторые наблюдатели говорят о том, что ограничения на въезд в город перед «Азиадой» уже введены окончательно и будут продолжаться вплоть до полного завершения всех мероприятий в рамках Азиатских игр.

Эти ограничения сразу сказались на количестве частных такси: их стало заметно меньше и цены на проезд выросли.

Те же самые проблемы возникают у тех, кто желает покинуть город. Иногородние таксисты вынуждены назначать встречи своим клиентам на окраинах, за линией запрета въезда в город иногороднему транспорту. Именно туда добираются потенциальные клиенты и формируются «клиентские группы», так как обычно одна легковая машина набирает по 3-4 клиента.