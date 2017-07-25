ЕС: новые санкции США против России должны учитывать интересы Европы

Новые санкции против России, которые готовят в Вашингтоне, предполагают ограничения на работу российских энергетических компаний в Европе. В Брюсселе высказывают обеспокоенность американским проектом закона о новых санкциях. ЕС считает, что они противоречат интересам стран Европы. По данным Financial Times, если Вашингтон одобрит санкции в нынешнем виде, Евросоюз может признать эти меры недействительными на своей территории.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Шинас заявил, что в ЕС следят за процессом принятия санкций с некоторой озабоченностью в отношении энергетической независимости Европейского союза и интересов энергетической безопасности.

«Мы активизируем все дипломатические каналы для решения проблем, связанных с этими мерами, с нашими американскими коллегами. Для нас единство «Большой семерки» в отношении санкций имеет ключевое значение, равно как и соблюдение Минских соглашений», – отметил Шинас. «Мы в Европейском союзе следим за обсуждением новых санкций США и ожидаем, что этот интерес будет учитываться в ходе продолжающегося процесса принятия закона в Соединенных Штатах», – заявил Шинас.

Палата представителей Конгресса США проведет голосование по этому закону завтра. На прошлой неделе документ согласовали представители обеих партий в Сенате США.