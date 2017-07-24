В Кабуле при взрыве микроавтобуса погибли десятки человек

Афганские талибы взяли на себя ответственность за нападение в Кабуле террористов-смертников на микроавтобус, при котором, по оценке правительства, были убиты по меньшей мере 24 человека и ранены еще 42. Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Наджиб Даниш сказал, что целью террористов, которые устроили нападение около 7 утра 24 июля в западной части столицы, был микроавтобус, перевозящий сотрудников министерства горнодобывающей промышленности.

Теракт стал частью резкой вспышки насилия в Афганистане, где по оценке ООН, в этом году было убито более 1700 гражданских лиц. Талибы заявляют, что целью нападения были два микроавтобуса, принадлежащие Национальному управлению безопасности (NDS), разведывательному агентству Афганистана, и утверждают, что убили 37 человек. Однако правительство утверждает, что сотрудники разведки никогда не пользуются микроавтобусами.

Reuters цитирует высокопоставленного правительственного чиновника, сообщившего на условиях анонимности, что число погибших составило 35 человек. The Guardian цитирует неназванных чиновников, сообщивших о по меньшей мере 38 погибших. Свидетели заявили, что террорист врезался в автобус.

В эти дни этническое шиитское меньшинство хазарейцев в преимущественно суннитском Афганистане планировало провести демонстрацию, чтобы отметить годовщину двойных бомбардировок, в результате которых погибло более 80 человек и ранено 230, большинство из которых были хазарейцы. Однако лидеры хазарейской общины приняли решение отложить свои демонстрации из-за ухудшения ситуации в области безопасности.