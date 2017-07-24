Блог: "Чемодан без ручки" - в подарок на 60 летие Мирзияеву

24 июля президент Узбекистана встретит свое 60-летие. Не знаем, выстроится ли в его приемной очередь из высокопоставленных чиновников, желающих засвидетельствовать свою лояльность, но предполагаем, что выстроится. Другое дело – примет ли. Не исключено, что процесс демонстрации личной преданности дальше приемной не продвинется. Хотя бы потому, что президент лучше многих знает цену подобным знакам внимания, равно и тем, от кого они исходят, абсолютно не заблуждаясь относительно их искренности. А еще потому, что четко оценивает соотношение соратников, попутчиков и противников преобразований в своем окружении.

Как нам представляется, попутчиков и противников на порядок больше, нежели единомышленников и соратников. Они успешно пережили первого президента Узбекистана, вынудив его играть по своим правилам, они же постараются подмять под себя нынешнего, плотно окутав его паутиной восточной лести. Их устраивает феодально-байский уклад с элементами рабовладения и апробированным репрессивным механизмом, фактически сложившийся в стране в период правления Ислама Каримова, и они не заинтересованы в реформах, способных сделать народ свободным, а страну процветающей.

Главная проблема нынешнего президента, как и его предшественника, в отсутствии опоры, которой может стать только то, что оказывает сопротивление. Никчемный парламент, укомплектованный никчемными функционерами никчемных политических партий, единственное, что умеющими в жизни, – периодически надувать щеки, демонстрируя собственную значимость. Погрязшие в коррупции силовые, судебные и фискальные структуры, призванные стоять на страже законности, но первыми попирающие закон. Никчемные средства массовой информации, раболепно заглядывающие в рот главе государства и выдающие каждую произнесенную им фразу за истину в последней инстанции. Тупо и прямолинейно поддерживающие и одобряющие, но не думающие, не анализирующие, не подвергающие сомнению, а посему – бесполезные. Бесполезное, заметим, отнюдь не безобидно, бесполезное – вредно.

Наследство, перешедшее вместе с должностью. Своего рода чемодан без ручки, который и тащить не с руки, и выбросить не получается.

Сможет ли нынешний президент избавиться от «чемоданчика», в котором, фигурально выражаясь, может находиться и бомба с часовым механизмом? Чуть что не так, рванет со всеми вытекающими. Рискнет ли, ради процветания Отечества пойти против интересов нескольких семей, рассматривающих Узбекистан и его народ не более как источник повышения личного благосостояния? Рискнет ли терпеть оппонентов, если таковые проявятся на пока еще пустующем политическом поле? Допустит ли создание в стране подлинно оппозиционных, а не декоративных политических партий с конструктивными, пусть и альтернативными, идеями и предложениями? Не сломают ли Шавката Мирзияева, как 16 февраля 1999 года сломали Ислама Каримова?

Хочется верить, что рискнет, допустит и не сломают, поскольку все это укрепит его личный авторитет.

Сергей Ежков