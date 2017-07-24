СМИ: узбек, обвиняемый в теракте в метро Петербурга рассказал о «секретной тюрьме» ФСБ

Аброр Азимов, которого обвиняют в организации теракта в метро Санкт-Петербурга, пожаловался на пытки в «секретной тюрьме» Федеральной службы безопасности России (ФСБ). Об этом сообщает издание Republic со ссылкой на обращение Азимова в Главное военное следственное управление.

По словам обвиняемого, вечером 4 апреля он выезжал из Москвы на арендованной машине, когда его остановили, обыскали, надели наручники и отвезли в подвал неизвестного помещения.

Азимов рассказал, что его удерживали сотрудники ФСБ и что к нему применяли пытки. Republic подчеркивает, что других подтверждений словам обвиняемого нет. При этом издание пишет, что пятеро заключенных в разное время пожаловались в Европейский суд по правам человека на содержание в помещении, описание которого совпадает с рассказом Аброра Азимова.

По данным Republic, из заключенных «секретной тюрьмы» выбивали признательные показания, после чего официально сообщали об их задержании.

3 апреля в вагоне метро Петербурга произошел взрыв, погибли 14 человек, около 50 были ранены. Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее. Следствие считает, что взрыв совершил террорист-смертник Акбаржон Джалилов, 22-летний этнический узбек с юга Кыргызстана с российским гражданством. Организатором нападения, по данным правоохранительных органов, является Аброр Азимов. Сам он вину не признает.

Всего по делу о теракте в Петербурге были задержаны 10 человек, включая брата Азимова Акрама.