После своего визита в Ташобласть Мирзияев снял с должностей ряд чиновников

Своих должностей лишились сотрудники областной прокуратуры, УВД и хокимиятов. Причиной увольнения чиновников стало безответственное отношение к своей работе, сообщает интернет-издание Nuz.uz.



Шавкат Мирзияев 21 июля посетил Ташкентскую область. После проведенной инспекции в пятницу вечером было проведено заседание актива области, в ходе которого президент раскритиковал работу чиновников и некоторых из них отстранил от занимаемых должностей. Под увольнение попали представители прокуратуры, управления внутренних дел и хокимията Ташкентской области и районов, сообщалось в вечернем выпуске программы «Ахборот».



Как отмечалось, причиной такого решения главы государства стали допущенные чиновниками факты «безответственности и попустительства». Также президент дал конкретные поручения исправить запущенную ситуацию, сложившуюся в регионе, и «в корне изменить подход к своей работе».



Напомним, в пятницу Шавкат Мирзияев проинспектировал Ташкентскую область, в частности, совершил визит в Ангрен, Паркент и Чимган. Поручил развивать туризм в горах Чимгана, а именно, построить несколько гостевых комплексов и новую современную канатную дорогу.



