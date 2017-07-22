В КР задержан мужчина по подозрению в планировании терактов

В Оше задержан 22-летний житель города, который подозревается в участии в вооруженных конфликтах в сирийско-иракской зоне. По данным пресс-службы МВД, задержанный является членом международной террористической организации, прошел диверсионно-боевую (подрывную) подготовку в лагерях ИГИЛ на территории Сирии.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого обнаружено большое количество материалов экстремистского характера. Найдены фото и аудиозаписи, видеоматериалы, диски, книги, листовки на узбекском и арабском языках, также обнаружены некоторые документы и записи диалогов, подтверждающих его причастность к террористической деятельности и связи с экстремистскими группировками. Также были найдены две гранаты РГД-5 с запалами.

По данным УВД Оша, указанный гражданин участвовал в вооруженных конфликтах в сирийско-иракской зоне, далее занимался пропагандой идей террористической организации и распространением экстремистских материалов. Планировал террористические акты на территории южного региона.

Задержанный водворен в ИВС. Ведутся следственные мероприятия.

Ранее секретарь Совета безопасности Темир Джумакадыров сообщал, что в 2016 году было предотвращено 17 терактов по Кыргызстану, ликвидированы три члена международных террористических организаций.