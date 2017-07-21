Атамбаев: кыргызская девушка никогда не скрывала своего лица

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев призвал граждан «не путать» религию и «чуждую культуру». Атамбаев заявил об этом сегодня, 21 июля, на открытии центра кочевой цивилизации имени Курманжан Датки в Иссык-Кульской области, сообщает его пресс-служба.

Курманжан Датка известна как «алайская царица», предводительница кыргызов в XIX веке.

«Наши женщины всегда были свободными, открытыми и даже правили народом. Кыргызская девушка никогда не скрывала своего лица, – сказал Атамбаев. – Я призываю всех кыргызстанцев не путать религию и чуждую нам культуру. У нас есть собственная культура, традиции».

Это высказывания Атамбаева спустя день после того, как он на форуме в Бишкеке выразил сомнение в целесообразности идеи перехода с кириллицы на латиницу.