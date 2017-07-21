Siemens прекращает поставки оборудования российским госкомпаниям

Германский технологический концерн Siemens заявил, что прекращает поставки оборудования российским компаниям, которые подконтрольны государству.

В сообщении говорится, что Siemens получил достоверную информацию о том, что все четыре газовые турбины, которые были поставлены летом 2016 года в Краснодарский край, были на месте модифицированы и незаконно перемещены в Крым. Это грубое нарушение договора и правил Европейского союза, которое подрывает доверие к России, говорится в сообщении Siemens.

Согласно этому заявлению, Siemens выходит из совместного российского предприятия «Интеравтоматика», которое, по данным информационного агентства Reuters, было одним из подрядчиков перевозки турбин в Крым. Siemens вновь предложил выкупить турбины обратно и аннулировать контракт.

11 июля Siemens подал иск в Арбитражный суд Москвы против российских компаний-партнеров. Концерн потребовал вернуть в Тамань турбины, которые ранее были отправлены в обход европейских санкций в аннексированный Россией украинский полуостров Крым. В «Технопромэкспорте» настаивают, что турбины для Крыма приобрели на вторичном рынке и провели модернизацию установок своими силами. Кремль заявил, что на полуострове устанавливают турбины российского производства, собранные из российских компонентов.