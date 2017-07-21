Мирзияев создал Экспертную комиссию для реформирования налоговой системы

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев распорядился создать Экспертную комиссию по дальнейшему совершенствованию налоговой системы республики.

Это решение обосновывается необходимостью выработки конкретных предложений по поэтапному приведению налоговой системы в соответствие с аналогами в развитых странах мира, дальнейшему снижению налоговой нагрузки, усилению стимулирующей роли налогов, повышению доверия налогоплательщиков, а также коренному совершенствованию налогового администрирования и повышению собираемости налогов.

Как сообщает Podrobno.uz, Экспертная комиссия, в первую очередь, займется глубоким изучением международной практики налогообложения и выработкой предложений по трансформированию налоговой системы республики в механизм, понятный для иностранных инвесторов и стимулирующий их к вложению средств в экономику Узбекистана.

Кроме того, она должна провести анализ действующей налоговой системы с разработкой конкретных мер по ее оптимизации, включая распределение налогов на общегосударственные и местные, совершенствование упрощенного порядка налогообложения, повышение роли налогов в стимулировании предпринимательской деятельности, энергосбережения. И это только небольшая часть из большого списка задач, которыми предстоит заняться экспертам.

Заседания экспертной комиссии будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. За системную и эффективную работу структуры будет отвечать государственный советник президента Вячеслав Голышев.

Напомним, что несколько дней назад Мирзияев запустил масштабную организационную реформу налоговых органов страны. Кроме того, с 1 января 2018 года в стране будет внедрен ряд интересных нововведений в налоговой сфере. Среди них – появление налоговых каникул, налогового мониторинга, двух автоматизированных компьютерных систем, отвечающих за контроль движения наличных средств в объектах сферы услуг и сервиса, а также анализ рисков совершения налоговых правонарушений.